Cassano all’Ionio (Cs) – Avviso per Assunzioni a tempo determinato per il PNRR

Il Comune di Cassano All’Ionio, a firma del segretario generale Ciriaco Di Talia, ha pubblicato un Avviso per Assunzioni a tempo Determinato per il PNRR.

Ne ha dato comunicazione per l’amministrazione comunale, il sindaco Gianni Papasso. Si procederà tramite una Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi, prorogabile nei limiti della durata di attuazione del progetto (comunque non oltre il 31 dicembre 2026). La graduatoria avrà ad oggetto la seguente professionalità : Esperto Tecnico a supporto del RUP nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione per 36 ore settimanali. Requisiti generali per i partecipanti: a) Essere cittadino italiano; b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; c) Godimento dei diritti civili e politici; d) Non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; e) Per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare; f) Non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento; g) Possesso delle credenziali di autenticazioni al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Requisiti specifici: 1-possesso dei seguenti titoli di studio universitari: Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura; diploma di laurea in Ingegneria Civile o Architettura (vecchio ordinamento) oppure Laurea appartenente alle seguenti classi: Classe delle lauree magistrali in Ingegneria Civile (LM-23) o Architettura (LM-4), Ingegneria dei sistemi Edilizi (LM-24), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35), Pianificazione territoriale e urbanistica e ambientale (LM-48); 2-Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo di Ingegnere, architetto. La finalizzazione dell’iter selettivo e l’eventuale assunzione in servizio, si legge, tra l’altro nell’avviso, restano, comunque, subordinati a valutazione insindacabile dell’Ente, senza che gli idonei possano vantare alcun diritto e/o richiesta. I candidati dovranno sottoporsi a una provo selettiva scritta e a un colloquio orale. Le domande dovranno pervenire via pec al seguente indirizzo: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it

La scadenza per la presentazione delle domande a cura degli interessati è fissata alle ore 13:00 del giorno 20.04.2022.