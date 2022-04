Campagna AIRC, anche al comune di Rende l’iniziativa “L’uovo della ricerca”

In occasione della raccolta fondi promossa dal Comitato Calabria AIRC a sostegno della ricerca oncologica, il comune di Rende promuove l’iniziativa “L’uovo della Ricerca”.

All’interno della casa comunale sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria di beneficenza. Giovedì 14 alle 12,00 sarà annunciato il vincitore della riffa.

Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione ha anche quest’anno il pieno sostegno delle amministrazione comunale: “apprezziamo l’importante impegno di AIRC nel supportare la ricerca su questa malattia. La tradizionale raccolta fondi attraverso le uova di Pasqua non è solo un’opportunità per sostenere le attività di questa fondazione, ma anche una occasione per conoscere più da vicino l’attività di AIRC”, ha sottolineato il sindaco Marcello Manna.

“Dentro l’uovo di Pasqua AIRC c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il nostro contributo alla ricerca, alle borse di studio per i giovani ricercatori, una speranza ai malati e alle loro famiglie. Siamo certi che anche quest’anno i nostri dipendenti sapranno stupirci con la loro grande solidarietà”, ha concluso l’assessore alle politiche sociali Annamaria Artese.