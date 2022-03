Tentano di dare fuoco a disabile, caccia ai responsabili

Un gruppo di persone non identificate ha tentato di dare fuoco a un disabile di 66 anni con problemi psichici. È accaduto a Castrovillari, in provincia di Cosenza. I carabinieri stanno analizzando alcuni filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il disabile è stato trasportato in ospedale, dal quale è stato dimesso dopo poche ore. Al momento dell’aggressione si trovava sul corso principale e, a un certo punto, si è accorto che il giubbino e il maglione che aveva indosso stavano bruciando. Qualcuno avrebbe dato fuoco agli indumenti con un accendino.