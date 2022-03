Sarà dedicato a Roberta Lanzino il viaggio del Trenino della Sila in programma il 6 marzo

Sarà dedicato a Roberta Lanzino il viaggio del Trenino della Sila in

programma domenica 6 marzo e, con lei, a tutte le vittime di violenza

sulle donne e sui minori.

La corsa speciale “In treno con Roberta” è una iniziativa voluta ed

organizzata da Ferrovie della Calabria, Regione Calabria e Fondazione

Lanzino.

Prima di intraprende il viaggio che attraverserà uno dei suggestivi

paesaggi del parco della Sila, alle ore 10.00 i partecipanti si

incontreranno alla stazione di Camigliatello alle per un incontro con i

rappresentanti della Fondazione Lanzino che illustreranno le finalità

dell’iniziativa; alle 10.30 prevista la partenza del treno speciale. A

bordo del treno, i signori Lanzino presenteranno il programma della

giornata e omaggeranno i viaggiatori con un libro della Fondazione

Lanzino sulla vita di Roberta.

Il Comune di San Giovanni in Fiore, che patrocina l’evento, offrirà un

“dolce” ricordo della giornata.