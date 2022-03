Rende, pioggia di finanziamenti per edilizia e rigenerazione urbana

Una pioggia di finanziamenti per il comune di Rende: edilizia pubblica, mobilità smart e riqualificazione urbana i settori che hanno ricevuto sia in ambito nazionale che europeo il sostegno da parte di Governo e Comunità Europea.

“Il piano di ammodernamento della nostra città passa dalla riqualificazione di aree a forte rischio di degrado, oltre che da un nuovo piano di sviluppo a nord della città. Il fatto che Rende abbia ottenuto tali riconoscimenti significa che bene stiamo operando”, ha affermato il sindaco Marcello Manna.

“Nell’ambito del PNRR, il comune ha già ottenuto una serie di finanziamenti finalizzati alla tutela del territorio e alla rigenerazione urbana che ammontano a un totale di € 4.975.000,00. I progetti riguardano nello specifico la realizzazione percorsi ciclopedonali integrativi da Quattromiglia al Parco Robinson per facilitare percorsi di mobilità sostenibile. L’incremento della costruzione di tali percorsi, infatti, si inserisce in un progetto più ampio che concerne il miglioramento della funzionalità del traffico urbano. La costruzione di piste ciclabili, inoltre, viaggia nella prospettiva della sostenibilità ambientale e della salvaguardia delle risorse naturalistiche dall’inquinamento, nell’ambito dei quali l’amministrazione comunale si sta muovendo”, ha spiegato l’assessore Pino Munno sottolineando come: “tali interventi, insieme ad Agenda Urbana e Cis vanno finalmente a creare le condizioni necessarie alla realizzazione di un servizio di mobilità per l’intera area urbana. Pensiamo al finanziamento di circa € 2.000.000,00 ottenuto per realizzare un collegamento tra lo svincolo autostradale e la zona industriale liberando dal traffico pesante via Marconi, oltre al realizzando svincolo autostradale di Settimo, con la prevista l’incremento di strade che garantiranno un collegamento adeguato tra lo svincolo, la nuova stazione di S. Maria di Settimo e l’Università della Calabria. Proprio in relazione al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Calabria, sono state presentate diverse schede finalizzate al miglioramento della viabilità e della vivibilità della città, tra cui la realizzazione della bretella viaria di collegamento tra Viale Principe-stazione ferroviaria di Quattromiglia-Viale Parco tratto B. Interventi che in prospettiva possono essere fondamentali per l’eventuale allocazione del nuovo nosocomio a Rende”.

Tra i finanziamenti approvati, c’è anche l’intervento di mitigazione del rischio frane: “nel centro storico in località Via Roma per un importo complessivo di 732.000,00 euro. Stessa linea d’azione in contrada Pietà per un finanziamento di 990.000,00 euro. Inoltre sarà sistemato il tratto della SS 107 in prossimità della località San Gennaro per un importo di importo di 657.973,20 euro. Infine si interverrà nella zona di Sant’Agostino grazie a un finanziamento pari a 997.350,00 euro. A questi interventi si aggiunge quello in corso di realizzazione in località Vermicelli che sarà concluso entro la prossima estate. Inoltre, grazie allo scorrimento delle graduatorie, sono stati ottenuti altri tre finanziamenti relativi al miglioramento della viabilità nella Zona industriale e in via Palladio e per l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna di Parco Robinson”, ha dichiarato l’assessore.

Riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche delle piazze Matteotti e De Vincenti con un intervento pari a € 500.000,00: “questa azione ha affermato Munno- consente all’amministrazione comunale di restituire alla fruizione da parte dei cittadini di aree attualmente poco utilizzabili. L’inserimento di arredi, anche destinati alle attività fisiche, consentirà l’utilizzo alle diverse fasce di età, aumentando l’integrazione sociale. Interventi di decoro urbano e riqualificazione ambientale sono previsti anche per le direttrici viarie principali Quattromiglia- Commenda- Roges” di importo pari a € 800.000,00, oltre alla ridefinizione del verde urbano lungo le SS19 e SS 19 bis, dei percorsi ciclopedonali e degli elementi di decoro urbano. Inoltre è prevista la riqualificazione del torrente Surdo e di un nuovo parco fluviale e la realizzazione già in atto del ponte carrabile che consentirà finalmente di collegare Viale dei Giardini alla città attraverso un accesso viario alternativo a quello già esistente. Proprio in questo quartiere siamo riusciti a ristrutturare il centro sociale e il campo di calcio, oltre alla realizzazione della passarella pedonale”.

Riqualificazione anche nel centro storico con un importo: “pari a € 1.000.000,00. finalizzato al recupero di Palazzo Bucarelli con la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’edificio sito nel centro storico. Inoltre sarà ristrutturato con un importo pari ad € 135.000,00. l’impianto sportivo di via Vanni, attualmente inutilizzato, al fine di renderlo luogo di aggregazione sociale per i residenti del borgo antico”.

Anche per l’edilizia sportiva in vista del 2023 anno in cui Rende è stata scelta come Città Europea dello Sport: “sarà adeguato alle norme di sicurezza e agli standard della Lega PRO lo Stadio Marco Lorenzon con un importo pari a € 350.000,00. Riguarda la messa a norma dello stadio comunale in modo da poter essere utilizzato in sicurezza per manifestazioni sportive e culturali. Sono stati completati i locali al piano terra del Palazzetto dello sport in contrada Tocci, mentre l’impianto sportivo di Commenda è stato in gran parte riqualificato ed è divenuto punto di riferimento di molti sport”, ha sottolineato l’assessore.

Oltre al massiccio piano di efficentamento energetico che sta interessando tutta la città: “riguardo, poi, l’edilizia scolastica, è stata consegnata la scuola Primaria di Arcavacata, sono in fase di completamento anche i lavori della scuola secondaria di primo grado di Rende centro e attualmente oggetto di lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico le scuole di Quattromiglia, la scuola secondaria di primo grado di S. Stefano. In località Linze, invece, si sta realizzando una nuova scuola primaria. Previsto anche l’ampliamento della scuola primaria Stancati con un importo pari ad € 250.000,00. Riguarda la realizzazione di nuovi spazi nella scuola primaria di via Caduti di Nassirya, per attività formative e culturali, alla luce delle crescenti esigenze della comunità di riferimento. Anche l’attività progettuale riguardo l’edilizia scolastica, dunque, è stata intensa, oltre quanto prodotto per la partecipazione ai bandi suddetti, sono state, ad esempio, redatte le progettazioni esecutive di adeguamento sismico di ben otto plessi dislocati sul territorio comunale, grazie ad appositi finanziamenti ministeriali. Anche per quanto riguarda l’edilizia culturale abbiamo consegnato la Biblioteca delle Generazioni future a Villaggio Europa e presto apriremo quella di piazza Matteotti”, ha concluso Pino Munno.