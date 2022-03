Pnrr, Magorno (IV): “Opportunità da non perdere per l’agricoltura calabrese”

“Un pomeriggio intenso insieme a Maria Chiara Gadda a Camigliatello Silano. Al centro di questa visita uno dei prodotti d’eccellenza della nostra regione: la patata della Sila. #ItaliaViva continua a crescere e la bella presenza di oggi è la prova di un lavoro accurato svolto dai nostri iscritti e simpatizzanti sui territori. L’agricoltura rappresenta un caposaldo per l’economia della nostra regione e, in questo senso, il Pnrr è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Metteremo in campo, per questo, le nostre energie e le nostre idee”. Così su Facebook il Senatore di Italia Viva membro della Commissione Agricoltura, Ernesto Magorno commenta l’incontro organizzato da Italia Viva a Camigliatello Silano.