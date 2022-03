Lotta al caporalato – Arresti e sequestri a Corigliano Rossano, Crotone e Matera

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, minacce ed estorsione. Sono le accuse che la Procura di Castrovillari ha formulato nei riguardi di diverse persone, alcune delle quali sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Castrovillari.

L’operazione di contrasto al caporalato è in corso dalle prime ore di questa mattina nelle province di Cosenza, Crotone e Matera. In azione i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e del comando carabinieri Tutela per il lavoro, supportati dai militari dei comandi provinciali di Crotone e Matera. In corso l’esecuzione delle misure cautelari e sequestri di aziende operanti nel settore agricolo.