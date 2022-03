In Confindustria a Cosenza la presentazione dell’Accordo Confindustria-Intesa Sanpaolo di sostegno alle imprese

Un accordo di collaborazione per sostenere le imprese verso la competitività, l’innovazione e la sostenibilità, sottoscritto a livello nazionale da Confindustria e Intesa Sanpaolo, verrà presentato domani con Unindustria Calabria a Cosenza, presso la sede degli Industriali in Via Tocci.

L’illustrazione dell’accordo, con focus sulla Calabria, che prevede il sostegno alle filiere, alla digitalizzazione ed al capitale umano, verrà illustrato nel corso del seminario che avrà inizio alle ore 17.

Dopo l’introduzione dei Presidenti di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli e di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, presenterà le priorità e gli elementi chiave dell’Accordo la Responsabile Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo Anna Roscio. Il punto di vista delle imprese sarà offerto dal Vicepresidente di Confindustria per l’Economia del Mare Natale Mazzuca e dal presidente di Ance Calabria Giovan Battista Perciaccante. Ne discuteranno il Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo Stefano Barrese ed il Vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco Emanuele Orsini.