Cosenza – Inaugurazione della mostra “Castelli e Chiese di Calabria”

Nell’ambito degli eventi legati al Premio per la Cultura Mediterranea, giunto alla XVI edizione, lunedì 21 marzo alle ore 10.30 al Museo delle Arti e dei Mestieri (Corso Telesio, 17) di Cosenza sarà inaugurata la mostra “Castelli e Chiese di Calabria”, un’esposizione di 15 plastici realizzati dal Maestro Domenico Chiarella, di proprietà della Fondazione, che riproducono fedelmente alcuni tra i più importanti monumenti del territorio calabrese, come il Duomo di Cosenza e la monumentale Certosa di Serra San Bruno. L’intento di questa mostra – afferma Mario Bozzo, Presidente del Premio – è quello di far conoscere la bellezza e il valore storico-artistico di alcuni significativi nostri monumenti, stimolando nei fruitori il legame identitario con il proprio territorio. Una “Calabria in miniatura” che resterà aperta al pubblico dal 21 al 30 marzo 2022, dal lunedì al sabato, 10:00-13:00|16:00-19:00, a disposizione della cittadinanza e delle scuole che gratuitamente potranno usufruire del percorso didattico offerto dall’Associazione Art&Mente, che ha coordinato il progetto. Questa iniziativa, dice Luigi Morrone, Presidente della Fondazione, si avvale del contributo determinante della Regione Calabria e rientra, a pieno titolo, nelle attività istituzionali della nostra Fondazione.