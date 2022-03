Cosenza, Annunziata: al lavoro per riparare il centralino

I tecnici dell’ Azienda Ospedaliera e gli operatori Telecom sono al lavoro per riparare il guasto del centralino, anche ricorrendo a apparecchiature di supporto esterne.

Per le urgenze sono comunque attivi i seguenti numeri:

0984 26055

0984 28888

oltre ai cellulari aziendali (rinvenibili sul sito aziendale in Amministrazone Trasparente) dei quali sono dotati medici, direttori/dirigenti e tecnici operatori dell’Azienda ospedaliera, non interessati, in alcun modo dal guasto del centralino.