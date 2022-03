Castrovillari – Rimandato causa Covid lo spettacolo della Compagnia Readarto

L’appuntamento di sabato 26 marzo, previsto al Teatro Sybaris di Castrovillari, con la Compagnia Readarto è stato rinviato a data da riprogrammare a causa del Covid. Primo Atto, la rassegna di teatro e musica ideata dall’Associazione culturale Novecento con la direzione artistica di Benedetto Castriota, proseguirà il 31 marzo con Pino Insegno in “60 sfumature del grigio” al Teatro Garden di Rende.

«Programmare in questo periodo è difficile perché si devono sempre fare i conti con possibili contagi – commenta il direttore artistico Benedetto Castriota –, ma il nostro lavoro non si ferma e l’appuntamento verrà riprogrammato appena possibile. L’obiettivo resta quello di creare un ponte culturale fra le città di Rende e Castrovillari e dare un contributo al mondo dello spettacolo dal vivo che, non senza difficoltà, sta cercando da tempo di ripartire e di far tornare il pubblico a teatro, sempre in totale sicurezza».

Lo spettacolo della compagnia Readarto, scritto e diretto da Andrea Bizzarri, con Alida Sacoor, Roberto Bagagli, Guido Goitre, che racconta la storia di quattro giovani partigiani, sarà reinserito in cartellone appena possibile. Si conferma l’appuntamento con Pino Insegno, in scena insieme a Federico Perrotta, in un viaggio divertente nella vita dell’attore, comico e doppiatore romano. Prevendite online disponibili su Inprimafila.net.

La rassegna Primo è realizzata con il sostegno della Regione Calabria e il contributo della Gas Pollino e con il patrocinio dei comuni di Castrovillari e di Rende.