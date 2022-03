Brunori consegna proventi vendita del suo ultimo disco a Neonatologia Cosenza

Il cantautore Dario Brunori consegnato i proventi della vendita del suo ultimo disco “Baby Cip”, rivisitazione in chiave ninna nanna dell’album “Cip”, al reparto di neonatologia dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

La somma è stata consegna al primario del reparto di Neonatologia, Gianfranco Scarpelli che ha annunciato che verrà utilizzata per “sovvenzionare la banca del latte e rendere più confortevoli i locali dove si svolgono le attività per le mamme”.

“L’idea – ha detto Scarpelli – è quella di creare un ambiente per accogliere le mamme che vengono all’Annunziata a donare il latte. Noi abbiamo l’unica banca del latte materno a livello regionale che ci permette di aiutare i neonati più gravi e prematuri da situazioni critiche”.

Ad accogliere Brunori lo staff medico e infermieristico del reparto. Non è la prima volta che il musicista, come ha raccontato lui stesso, entra in reparto ed è particolarmente sensibile alle cure dei piccoli perché “in passato – ha detto – fortunatamente non con Fiammetta (la figlia ndr), persone a me care hanno dovuto ricorrere alle cure di questo reparto, dunque, mi sento particolarmente coinvolto e il mio pensiero è andato subito a Cosenza e a queste corsie”.

“Il disco Cip, padre di Baby Cip inconsapevolmente è dedicato, oltre che a mia figlia – ha aggiunto Brunori – al mio fanciullino interiore. Pensandoci a fondo credo che da sempre nelle mie canzoni, riascoltate a distanza di anni e da padre, c’è sempre stato un messaggio dedicato ad un figlio astratto”.

