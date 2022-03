Blitz antidroga a Cosenza – Decine di misure cautelari

È in corso in tutta l’area urbana cosentina un’operazione antidroga coordinata dai carabinieri della compagnia di Rende. Decine i militari impiegati nello smantellamento di una rete dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. Almeno dieci le misure cautelari personali in esecuzione, alcune anche fuori regione. A supporto viene impiegato anche un elicottero che dalle prime luci dell’alba sta sorvolando la città di Cosenza e l’hinterland.