San Giovanni in Fiore: la sindaca Succurro nomina il nuovo assessore all’Istruzione e alle Attività culturali

«Antonello Martino è il nuovo assessore all’Istruzione, ai Beni e

alle Attività culturali e turistiche, alla Città a misura di bambino

e alle Politiche per la tutela degli animali, pure con delega

all’Associazionismo culturale e al Contrasto del fenomeno del

randagismo». Lo rende noto il sindaco di San Giovanni in Fiore,

Rosaria Succurro, che prosegue: «Si tratta di un esponente della

società civile, laureato in Economia e Amministrazione delle imprese,

con apprezzata esperienza nel settore turistico-alberghiero e nella

promozione delle bellezze della Sila. Martino è un ambientalista di

lungo corso, ha una formazione cattolica maturata sotto la guida del

compianto sacerdote cappuccino padre Antonio Pignanelli e per anni ha

collaborato in Consiglio regionale con l’indimenticato presidente

Antonio Acri. Ho così completato la rimodulazione delle deleghe

assessorili, affidando le Politiche del commercio alla vicesindaca

Daniela Astorino, che ha anche altri importanti responsabilità di

governo cittadino». «Per il lavoro svolto da assessore, ringrazio

molto Patrizia Carbone, che – precisa la sindaca Succurro – Martino

sostituisce a seguito delle sue recenti dimissioni. La giunta comunale

di San Giovanni in Fiore dovrà occuparsi delle grandi sfide legate ai

progetti finanziati o finanziabili con le risorse del Pnrr e proseguire

nell’opera, iniziata nell’autunno del 2020, di trasformazione della

macchina amministrativa e di valorizzazione delle risorse di cultura e

natura della città e del territorio». «Con l’intera maggioranza di

governo andiamo avanti, consapevoli – conclude la sindaca Succurro

– che il lavoro da fare è tanto e che c’è quindi bisogno di

intensificare il nostro impegno per il bene comune e la crescita

culturale, sociale ed economica di San Giovanni in Fiore».