On. Alessandro Melicchio: “Liceo scientifico Valentini-Majorana, commissariare l’istituto”

“Commissariamento immediato dell’istituto”. È questa la mia richiesta contenuta nell’interrogazione a risposta scritta inoltrata al ministro dell’Istruzione Bianchi.

Nel liceo di Castrolibero è necessario ristabilire quel patto di fiducia ormai spezzato tra l’istituzione scolastica, le famiglie, gli insegnanti e gli studenti che continuano ad occupare la scuola.

Sono convinto che nell’ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del principio dell’autonomia scolastica, al governo corra l’obbligo di mettere ordine in questa sconcertante vicenda.

Sconcertante sia per come è stata mal gestita dalla dirigenza dell’istituto, per il contesto in cui si è sviluppata, per le verità che sembrano farsi strada.

Il mio giudizio si ferma qua: nella rappresentazione del caos che ha generato questo caso.

Sono convinto che la magistratura farà piena luce sull’accaduto, ora però un segnale forte deve arrivare dal governo”.