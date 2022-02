Magorno: “Chiesa dell’Immacolata di Diamante aggregata a Basilica Papale di Santa Maria Maggiore è grande gioia”

“La chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione di Diamante è stata aggregata alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma. E’ una meravigliosa notizia, che è stata comunicata nelle scorse ore dal cardinale Stanislaw Rylko, Arciprete della Basilica papale di Santa Maria Maggiore, al nostro vescovo monsignor Leonardo Bonanno e che ci riempie di gioia e grande soddisfazione.

La concessione dell’indulgenza plenaria da parte della penitenzieria Apostolica alla nostra chiesa parrocchiale, per il Settennio di preparazione al Centesimo Anniversario dell’Incoronazione della sacra effige di Maria Immacolata che sarà celebrato nel 2028, rinnova il legame tra l’Immacolata e la nostra comunità. Una devozione forte che affonda le radici in tempi lontani. Nei prossimi giorni incontrerò il Cardinale Rylko insieme al Tenore Massimiliano Silvestri, nostro concittadino, che si è adoperato tanto affinché tutto questo diventasse realtà.

L’Immacolata, nel corso della storia, non ha mai fatto mancare la Sua protezione alla nostra città; non posso non pensare, ad esempio, agli ultimi due anni segnati dalla pandemia da Covid-19. A Lei consegniamo le nostre speranze per ripartire e realizzare un futuro migliore”.