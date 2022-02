“Le opportunità del PNRR per i Comuni per lo sviluppo della raccolta differenziata” webinar di Anci Calabria con CONAI

“Le opportunità del PNRR per i Comuni per lo sviluppo della raccolta differenziata” è l’argomento del webinar che Anci Calabria promuove mercoledì 23 febbraio alle 12,00 in collaborazione con CONAI.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Marcello Manna, di Enzo Bianco, presidente del Consiglio Nazionale ANCI e di Luca Ruini, presidente CONA, introdurranno i lavori Laura D’Aprile, capo dipartimento MITE e Stefania Dota, vice segretario generale ANCI.

Focus sui bandi del PNRR per la raccolta dei rifiuti urbani: supporto operativo a favore dei destinatari al centro degli interventi di Gianfranco Comito, dirigente generale reggente del dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, Antonello Antonicelli, coordinatore della struttura tecnica ANCI-CONAI e Fabio Costarella, responsabile sviluppo RD Centro-Sud CONAI.

I lavori, coordinati dal Segretario di ANCI Calabria Francesco Candia, si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza.

Nei giorni a seguire i comuni che lo ritengono potranno, altresì, avere consulenza e/o sostegno tecnico-amministrativo da un team CONAI per la predisposizione delle procedure di domanda di finanziamento e relativi interventi.