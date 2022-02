Incontro Poste Comune di Cosenza su ufficio postale di Corso Telesio

In riferimento alla chiusura dell’Ufficio Postale di Corso Telesio a Cosenza, questa mattina Poste Italiane e i rappresentanti comunali di Cosenza si sono incontrati al fine di individuare una soluzione per la riapertura della sede del centro storico.

Per l’amministrazione comunale era presente il primo cittadino, Franz Caruso, mentre per Poste Italiane hanno partecipato i rappresentanti territoriali dell’Area Sud.

“La presenza di Poste Italiane nel cuore del centro storico di Cosenza è fondamentale – ha detto il sindaco Caruso – non solo e soltanto perché oggi rappresenta un presidio rassicurante e che dà tranquillità all’utenza, formata, in maggior numero, da anziani e pensionati che utilizzano lo sportello per la riscossione delle loro pensioni e per i loro piccoli investimenti o depositi, ma anche in un’ottica futura che non è di là da venire”.

Nei prossimi giorni, ha fatto sapere il sindaco, i tecnici comunali, con l’ausilio di alcuni consiglieri della maggioranza, si impegneranno ad individuare degli immobili che potrebbero diventare sede da destinare ai servizi di Poste Italiane. “L’attenzione del Comune è massima – ha continuato il primo cittadino – e verrà fatto di tutto per individuare al più presto una soluzione che soddisfi le esigenze di Poste Italiane e dei suoi clienti”.

Dal canto loro i rappresentanti di Poste Italiane hanno rimarcato l’attenzione dell’Azienda verso il territorio e si sono detti disponibili a valutare tutte le possibili soluzioni per restituire in tempi brevi una sede all’ufficio postale di Corso Telesio

Nel frattempo, l’Azienda ricorda che per tutti i clienti sarà disponibile la sede dell’ufficio postale di piazza Crispi, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12.35 che, oltre ai servizi finanziari e postali, garantirà il ritiro delle raccomandate.

Inoltre, Poste Italiane invita i cittadini ad utilizzare gli altri canali di accesso ai servizi di Poste quali la rete degli sportelli automatici Postamat, le app BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it.