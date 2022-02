Anche il Rotary Club Cosenza Sette Colli aderisce alla Giornata di Raccolta del Farmaco. L’iniziativa, giunta alla sua 22. edizione e in programma su tutto il territorio nazionale dall’8 al 14 febbraio, vuole sensibilizzare i clienti delle 5.000 farmacie aderenti all’acquisto di farmaci da banco da destinare, mediante gli enti caritativi del territorio, alle persone bisognose. I membri del Rotary Club Cosenza Sette Colli presteranno il loro servizio come volontari nell’intera giornata di Sabato 12 Febbraio presso la Farmacia Stumpo di Rende (CS), informando i clienti della farmacia e sensibilizzandoli adeguatamente in merito all’iniziativa. “Il nostro Club Rotary è nato da poco tempo”, ha affermato il Presidente del Rotary Club Cosenza Sette Colli Vincenzo Divoto – “e questa rappresenta la prima vera attività di service sul territorio. Siamo onorati di agire in favore delle famiglie più bisognose, traducendo nella pratica lo spirito solidaristico e rotariano che anima i Soci e il Club”.

Secondo quanto riportato dal Banco Farmaceutico, soggetto promotore della Giornata di Raccolta del Farmaco, c’è un’emergenza che si protrae da anni, e che a partire dal 2020, a causa della pandemia Covid, si è ulteriormente aggravata: riguarda le persone in condizione di povertà sanitaria. Nel 2021 si è stimato fossero 600.000 (163.000 in più rispetto al 2020, +37%) gli italiani che hanno chiesto aiuto alle realtà assistenziali per farsi curare. Un dato che preoccupa, e che non può certo lasciare indifferenti. A partire dal 2000, con la Giornata di Raccolta del Farmaco sono stati raccolti oltre 5.600.000 farmaci, per un controvalore commerciale di circa 34 milioni di euro. 4.944 farmacie e oltre 22.000 i volontari coinvolti nell’edizione dello scorso anno, con 541.075 farmaci raccolti, di cui hanno beneficiato oltre 473.000 persone assistite dai 1.859 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico.