Da sabato 5 febbraio il punto vaccinale anti Covid-19 del Presidio Ospedaliero di Cetraro, in provincia di Cosenza, estenderà il suo servizio anche alla fascia pediatrica 5-11 anni e a tutti quei bambini che si trovano in una condizione di fragilità e necessitano, comunque, di una vaccinazione in un ambiente protetto.

Le vaccinazioni per i bimbi verranno effettuate ogni sabato dalle ore 15 alle ore 19 su prenotazione.

Si ringrazia per l’organizzazione l’Asp di Cosenza.