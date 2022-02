Il 19 febbraio a Cosenza il Terzo Congresso Regionale della SIRU

Sabato 19 febbraio, con inizio alle ore 9:00, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici di COSENZA si terrà il Terzo Congresso Regionale della SIRU – Società Italiana di Riproduzione Umana (coordinatore scientifico, professor Stefano Palomba, UMG – Catanzaro)

Due le tematiche del congresso: l’imminente pubblicazione, da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, delle Linee Guida nazionali per il trattamento della coppia infertile e i percorsi diagnostico-terapeutici. Ma sono attesi anche imput di rilievo per l’organizzazione della medicina della riproduzione in Calabria, dove non mancano delle criticità nell’accesso alle cure e la conseguente emigrazione sanitaria.