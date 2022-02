Cosenza – Prorogata al 15 Febbraio la validità delle parking card per i residenti

Il settore trasporti e mobilità del Comune di Cosenza ha prorogato al 15 febbraio prossimo la validità, in scadenza oggi, delle parking card per i residenti.

L’ulteriore proroga è stata decisa, stante l’emergenza Covid-19, al fine di evitare disagi e possibili assembramenti.

Il settore trasporti e mobilità ricorda, inoltre, che il pagamento, per il rinnovo delle parking card, di 25 euro per la prima auto, 120 euro per la seconda e 220 euro per la terza auto o successive, può essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità:

– tramite versamento presso l’Ufficio Economato del Comune;

– on line, a mezzo bonifico bancario, indicando le causali (targhe auto e numero dell’autorizzazione e il titolare della parking card). A questo proposito si ricorda che il codice IBAN è il seguente: IT70I0306916206100000046017;

– collegandosi alla home page del portale del Comune di Cosenza (www.comune.cosenza.it ) ed entrando nella sezione Pago PA.

Il settore trasporti e mobilità invita gli utenti a privilegiare le forme di pagamento on line.