Cosenza – Le donne di Palazzo dei Bruzi celebrano la Giornata dei calzini spaiati per richiamare l’attenzione sulla diversità e l’inclusione

Alcune delle donne dell’istituzione comunale, la Vicesindaco e Assessora all’Ambiente Maria Pia Funaro, l’Assessore al Welfare Veronica Buffone, insieme alle consigliere comunali Bianca Rende, Alessandra Bresciani e Ivana Lucanto e con la portavoce del Sindaco Franz Caruso, Francesca Perrelli, hanno dato vita, nel pomeriggio di ieri, nei pressi di Palazzo dei Bruzi, ad un flash mob promosso in occasione della Giornata nazionale dei calzini spaiati. Nel rappresentare tutte le colleghe della giunta e del consiglio comunale, le partecipanti all’iniziativa, indossando ovviamente, nessuna esclusa, calzini spaiati, hanno voluto richiamare l’attenzione sui valori della diversità e dell’inclusione. La giornata è, infatti, un’iniziativa ormai consolidata che ricorre ogni anno, il primo venerdì di febbraio, e che nacque dall’idea di una maestra di Terzo di Aquileia (in provincia di Udine) con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diversità, della quale i calzini spaiati diventano il simbolo, per lanciare un messaggio di solidarietà e inclusione. Il principio è il seguente: così come un calzino spaiato continua, comunque, ad assolvere alla sua funzione, lo stesso deve valere per una persona diversa da ciò che per convenzione si considera “normale”. A spiegare ancora di più il senso del flash mob, le donne di Palazzo dei Bruzi che vi hanno preso parte in rappresentanza di tutte le altre presenze femminili in giunta e in consiglio comunale.

“Celebriamo la diversità – hanno sottolineato in una dichiarazione condivisa – perché la diversità è un valore. La Giornata nazionale, da oltre dieci anni, avvicina tutti coloro che perdono i calzini in lavatrice o sotto al letto e non riescono più a riaccoppiarli. Ma l’obiettivo è molto più nobile: valorizzare la diversità, diffondere tra adulti e bambini lo spirito dell’inclusione e dell’accoglienza, invitando a guardare l’altro senza giudicare, imparando a considerarlo speciale, proprio per la sua unicità. In questo periodo di pandemia e isolamento, l’iniziativa ha un significato ancor più importante: farci sentire più vicini, meno esclusi e disorientati, proprio come un calzino che ha perso il suo compagno”.