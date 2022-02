Cosenza. Al via la scuola genitori del progetto Edu-Factoring

Sono aperte le iscrizioni a “Crescere con i figli che crescono”, la scuola genitori curata dall’associazione “Tagesmutter – I nidi delle mamme” e realizzata con Consultorio La Famiglia e La cooperativa delle donne nell’ambito del progetto “Edu-factoring” promosso dalla cooperativa Don Bosco e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’edizione 2022 della scuola genitori ritorna ad essere in presenza e sarà caratterizzata da sette incontri che si svolgeranno da marzo a maggio a Cosenza.

Il primo incontro “La relazione pedagogicamente corretta” è in programma sabato 5 marzo, alle 10.30, all’auditorium della scuola Fausto Gullo di via Popilia. Il seminario, valido per la formazione di docenti e genitori delle scuole aderenti al progetto, vedrà la partecipazione di Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva, Filomena Lanzone, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Gullo e Assunta Morrone, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Mendicino. Aceti terrà anche una relazione “Crescere con i figli che crescono: quanta pazienza hanno i nostri figli nello stare con noi!” nella stessa giornata, ma alle 16, alla Città dei Ragazzi. La struttura di via Panebianco ospiterà anche tutti gli altri seminari che si svolgeranno alle ore 18. Venerdì 18 marzo la consulente pedagogica Margherita Fortebraccio affronterà il tema “Mamma, papà, aiutatemi. A volte il mio cervello fa a botte con il mio cuore!”. Il primo aprile è in programma l’incontro “Crescere con la coscienza di far crescere. Rispetto e diritti irrinunciabili” con la partecipazione di Ilaria Summa, avvocato e responsabile del settore penale dell’Unione Nazionale Camere Minorili e di Annacarmela Cardamone, studentessa. Il 22 aprile la psicologa Carla Bonifati si soffermerà sul tema “I conflitti di coppia: drammi o commedie? Stai zitto/a quando parli con me!”. Il 6 maggio al centro della scuola genitori ci sarà il rapporto tra famiglia e scuola, ambiti educativi ed alleanza, a cura della psicologa Barbara Marano. L’ultimo appuntamento è previsto il 27 maggio e vedrà il pedagogista Claudio Falbo affrontare il tema “Le regole dell’amore. Genitori forti tra normatività e affetto”.

Tutti i seminari sono gratuiti. Per chi vive fuori dall’area urbana ci sarà la possibilità di seguire online. Il link per le iscrizioni è disponibile sulla pagina Facebook Edu-factoring. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica edufactoringcs@gmail.com.

Il progetto Edu-factoring coinvolge, a Cosenza, minori tra i 6 i 14 anni con l’intento di individuare, orientare e coltivare i loro talenti attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali e digitali. Le azioni non interessano esclusivamente i ragazzi, ma anche le loro famiglie attraverso diverse azioni tra cui la scuola genitori.