Cosenza – A breve il rifacimento del manto stradale di tutta la città

Tra dieci giorni inizieranno su tutta la città gli interventi di rifacimento del manto stradale. Lo hanno annunciato il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore alla Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, Francesco De Cicco. “Grazie al lavoro profuso dall’Assessorato alla manutenzione e dal Dirigente del settore, Giuseppe Bruno, che ringraziamo – hanno sottolineato il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore De Cicco – siamo riusciti ad intercettare un finanziamento ministeriale, pari a circa 160 mila euro, che consentirà di dare il via, a breve, al piano degli interventi già programmati per il rifacimento del manto stradale cittadino. Migliorare la sicurezza delle strade è tra le priorità assolute dell’Amministrazione comunale, a tutela della pubblica incolumità dei cittadini”. Gli interventi, finalizzati a coprire le buche formatesi sul manto stradale durante quest’ultimo scorcio di inverno, a seguito delle precipitazioni temporalesche, necessiteranno di un accurato lavoro di pulitura, emulsione e ricompattamento delle sedi stradali particolarmente danneggiate. E questo sarà possibile solo con il bel tempo. Successivamente sono in programma altri interventi che interesseranno il ripristino della segnaletica orizzontale usurata o deteriorata.