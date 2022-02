Corigliano Rossano (Cs), ecco la stagione teatrale 2022

«Abbiamo deciso di scommettere su una programmazione teatrale in grado di guardare al contemporaneo e al tempo stesso salvaguardare la tradizione. Una scelta in continuità con il lavoro fatto fino ad oggi dall’amministrazione, con la precisa volontà di dare valore ai due teatri storici cittadini, Paolella e Valente, scommettendo su un cartellone che coinvolga i due contenitori culturali della città in dialogo tra loro».

L’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi, così presenta la stagione teatrale 2022 di Corigliano-Rossano, che, mercoledì e giovedì prossimi – 9 e 10 febbraio 2022 – partirà con il primo spettacolo in cartellone: «Il teatro nasce per costruire una comunità. Dopo lockdown e chiusure sono fortemente convinta che adesso si possa ricominciare a ricostruire comunità anche attraverso occasioni culturali».

«Riaprire i teatri è una grande gioia – afferma il direttore artistico della stagione teatrale Antonio Maria D’Amico – Le difficoltà indubbiamente ci sono, ma la soddisfazione per aver messo insieme un cartellone di qualità in poco tempo e con una spesa ridotta è tanta. Questa fase di chiusura è stata lunga ma siamo fiduciosi di tornare alla vita al più presto».

Un cartellone fatto di cinque spettacoli, che diventano dieci, in quanto replicati nei due teatri, un mix di compagnie di professionisti e semiprofessionisti, all’insegna della qualità.

Lo spettacolo che darà inizio alla stagione, mercoledì 9 febbraio al Teatro Valente e giovedì 10 febbraio al Paolella, è “Mi vedo con uno” scritto e diretto da Alessandro Carvaruso, una commedia brillante con protagonista Alessandra De Pascalis, con musiche dal vivo cantate dalla stessa attrice e suonate dal maestro Giovanni Zappalorto e una parte danzata coreografata dal ballerino calabrese Francesco Lappano. L’attrice Alessandra De Pascalis interpreta cinque personaggi diversi che parlano dello stesso argomento: l’atteggiamento degli uomini di fronte alla possibilità di una relazione. I personaggi, ognuno a suo modo, raccontano aneddoti esilaranti che non sono per niente lontani dalla realtà. L’autore con questa opera tra il comico e la verità, presenta personaggi esasperati che raccontano le loro avventure, personaggi femminili apparentemente ridicoli, grotteschi. Ma è chiaro, nel complesso, che il vero intento è quello di prendere in giro l’uomo che risulta smascherato e spogliato della sua (a volte) falsa virilità. Nella perenne lotta tra esigenze femminili e scarsa sensibilità maschile il vincitore è ancora un mistero, e la battaglia è vivissima. Ma forse questo è lo spirito sostanziale della vita, una simpatica lotta che finisce sempre con la ricerca della bella sensazione, non importa quando, che dà poter dire… Mi vedo con uno! (o una).

Intanto si avvia a chiusura la campagna abbonamenti, gestista dalle locali Proloco, che ha riscosso un successo oltre le aspettative. Il costo è di 60 euro più le commissioni.

Gli ultimi abbonamenti rimasti sono acquistabili al link https://www.diyticket.it/artists/2578/stagione-teatrale-corigliano-rossano-2022.

L’abbonamento può essere prenotato online o allo 06-0406 (anche WhatsApp) e pagato in contanti nei 45.000 Punti Mooney (bar, tabaccherie, edicole), oppure acquistato direttamente online con carta di credito e prepagata.

I biglietti singoli saranno messi in vendita, se resteranno posti liberi, dal giorno 8 febbraio 2022. I prezzi dei singoli spettacoli varieranno da un min 10 euro ad un massimo di 20 euro

