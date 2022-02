Cassano – Convocato il Consiglio comunale

Sentita la conferenza dei capigruppo, il presidente Lino Notaristefano, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento, ha proceduto alla Convocazione del Consiglio Comunale della Città di Cassano All’Ionio per lunedì prossimo 07 Febbraio alle ore 19:00 in prima convocazione e alle ore 20.00 in seconda convocazione, per discutere e approvare i seguenti punti posti all’O.d.G.: 1. Conferimento Civica Benemerenza al Professore Leonardo Alario – giusta Delibera di G.C. n. 2 del 13.01.2022; 2. Campo di calcio a 5 outdoor Bruscate – dichiarazione di pubblica utilità dei lavori previsti dal progetto; 3. Proposta di modifica dell’Art. 7 del Regolamento per affrancazione canone annuo di natura enfiteutica (livello); 4. Concessioni demaniali marittime – informativa e determinazioni; 5. Ricorso presso il Tribunale ordinario di Castrovillari ex art. 702-bis c.p.c. Società Consoritle Man Coop Sibaritide Soc.coop – informativa e determinazioni; 6. Richiesta permesso a costruire pontili mobili Laghi di Sibari. Pratica SUAP CU 1856 del 08/07/2021 in Ditta F.G.I. s.r.l. richiesta parere e determinazioni; 7. Approvazione schema convenzione per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cassano All’Ionio, Civita, Frascineto e San Basile; 8. Richiesta istallazione n. 2 antenne a Sibari centro e Contrada Fuscolara – informativa e determinazioni; 9. Iscrizione Albo Associazioni – Associazione Motociclistica Sportiva Dilettantistica Sybaris.

I lavori dell’assise civica, saranno trasmessi in diretta dall’emittente televisiva locale, TLC, sul Canale 92 del Digitale Terrestre.