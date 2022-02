Cassano – Consegnati i lavori per il Completamento e recupero funzionale dell’ex Mattatorio Comunale

Alla presenza del sindaco Gianni Papasso, del presidente dell’assise civica, Lino Notaristefano, degli assessori Fasanella, Bianchi e Sposato, del tecnico progettista Geom. Giovanni Decollatore, del Rup, Ing. Antonio De Marco, e del rappresentante dell’impresa appaltatrice, Costruzioni Francesco Garofalo di Garofalo Giuseppe, sono stati consegnati i lavori riguardanti la realizzazione del Progetto definitivo/esecutivo di “Completamento e recupero funzionale dell’ex Mattatorio Comunale da adibire ad Housing Sociale”. L’intervento rientra nel “PROGETTO SU.PRE.ME ITALIA” PER L’ATTUAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO INTEGRATO DI INTERVENTI PER IL CONTRASTO E IL SUPERAMENTO DI TUTTE LE FORME DI GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E DI GRAVE MARGINALITÀ/VULNERABILITÀ DEI MIGRANTI NEGLI INSEDIAMENTI DELLE PIANE DI GIOIA TAURO E DI SIBARI”. L’immobile di cui trattasi, nel 2012, è stato già oggetto di un primo intervento di adeguamento e ristrutturazione ed è tuttora adibito, almeno per i due terzi, a Centro Polifunzionale per immigrati extracomunitari, gestito dal Cidis Onlus. In quella occasione, per la rimanente parte, invece, non è stata oggetto di interventi di manutenzione, se non per il solo rifacimento del tetto di copertura. Con l’esecuzione del progetto in questione, si procederà, ora, alla trasformazione dell’attuale rimanente struttura, di circa 85 mq., in alloggiamento sociale che sarà costituito da una cucina, un soggiorno pranzo, tre stanze da letto, due bagni, un ripostiglio ed un locale tecnico, per complessivi n. 5 posti letti. Sarà, chiaramente, una residenza di transizione per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza per l’arrivo di migranti senza dimora. Il finanziamento impegnato per la realizzazione del progetto, ha tenuto a sottolineare, il primo cittadino, è a specifica destinazione. L’importo complessivo dei lavori che verranno eseguiti, secondo il capitolato d’appalto entro sessanta giorni dalla formale consegna, è di Euro 123.372,94 cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza e l’IVA al 10%. La spesa complessiva di € 173.469,54, che prevede anche l’arredamento degli ambienti che verranno realizzati per la residenza sociale, troverà copertura con i fondi “PROGETTO SU.PR.EME. ITALIA”, giusta Convenzione tra la Regione Calabria e il Comune di Cassano Allo Ionio.