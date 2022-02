Carolei (CS) – Convenzione tra Comune e Conservatorio

Giornata importante per Carolei…..ieri è stata firmata la

convenzione tra il Comune di Carolei ed il Conservatorio di Cosenza per

la concessione del “PARCO STORICO DI VADUE “.

Inoltre, il Comune di Carolei ed il Conservatorio di Cosenza,

stipuleranno una partnership per partecipare al bando (€.

1.500.000,00) finanziato dall’Unione Europea per la presentazione di

proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei

piccoli borghi storici (PNRR).

Un grande risultato per la crescita della nostra straordinaria

comunità.

Il sindaco di Carolei

Francesco Iannucci