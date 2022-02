Auto finisce fuori strada e si ribalta a Oriolo (CS): morto il conducente

Un uomo di 74 anni, Vincenzo Corrado, di Oriolo, è morto sul colpo in un incidente stradale avvenuto nel comune dell’Alto Ionio Cosentino in contrada “Raia”.

La vettura condotta dalla vittima, una Fiat cinquecento, per cause che sono in corso di accertamento, è uscita fuori dalla sede stradale ribaltandosi più volte per poi finire la sua corsa in un fossato.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio, gli agenti della polizia municipale di Oriolo e i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare se non constatare l’avvenuto decesso del settantaquattrenne. Non si esclude che l’incidente, autonomo, possa essere stato causato da un improvviso malore del settantaquattrenne. (ANSA).