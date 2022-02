Al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza la proiezione del docufilm “La Sciarpa della Pace. Sul filo della Cultura per non perdere la Memoria”

Al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza nell’ambito del “MESE DELLA MEMORIA” sarà proiettato il docufilm “La Sciarpa della Pace. Sul filo della Cultura per non perdere la Memoria”, da un’idea di Maria Brunella Stancato.

Per partecipare all’iniziativa, che si terrà venerdi 11 febbraio alle ore 17.30, al fine di garantire il rispetto delle norme anticovid, è necessario prenotare al numero di telefono 098423303 fino alla capienza dei posti.