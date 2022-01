Scuola, Magorno: “Appello dei Presidi non resti inascoltato”

“L’appello dei Presidi sulle criticità legate alla ripresa delle lezioni non può restare inascoltato. Il quadro dei contagi, purtroppo, peggiora di giorno in giorno e ripartire con la didattica in presenza come se nulla fosse potrebbe rivelarsi un ulteriore problema. La priorità deve essere mettere in sicurezza tutti gli studenti; si potrebbe ricorrere alla Dad per le prossime settimane in modo da poter, allo stesso tempo, vaccinare tutti”. Così, in una dichiarazione, il Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.