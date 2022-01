San Giovanni in Fiore, la sindaca Succurro firma con la Regione l’accordo per ristrutturare le Elementari dell’Olivaro

«Ho firmato l’accordo con la Regione Calabria per

l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia e primaria

Salvatore Rota, dell’Olivaro». Lo afferma, in una nota, la sindaca

di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che precisa: «Si tratta di

490 mila euro di risorse regionali, per un progetto che consentirà a

bambini e famiglie del quartiere di avere un edificio scolastico

rinnovato, più caldo, accogliente e funzionale. I diritti dei minori,

la loro formazione e il loro benessere sono per noi prioritari.

Proseguiamo l’opera di ammodernamento delle scuole comunali,

guardando anche al risparmio energetico e quindi perseguendo, come

sempre, la gestione virtuosa del bilancio municipale. A breve

partiranno le procedure di gara per iniziare i lavori». «Il prossimo

lunedì 24 gennaio – continua la sindaca Succurro – riapriranno le

scuole di ogni ordine e grado, che per precauzione avevo chiuso al fine

di frenare la circolazione del virus. Nello stesso giorno, alle ore 10

del mattino verrà inaugurata la scuola elementare Corrado Alvaro, che

per anni, prima che ci insediassimo, era stata oggetto di interventi di

miglioramento energetico e termico, finalmente completati. Restituiremo

alla città un’altra scuola bellissima, la quale, peraltro, ospiterà

in via temporanea i bimbi iscritti all’asilo comunale del Bacile, che

necessita di lavori analoghi, per cui abbiamo presentato uno specifico

progetto al fine di ottenere le risorse occorrenti». «Sempre lunedì

24 gennaio, alla riapertura delle scuole gli studenti delle Elementari

e Medie di San Giovanni in Fiore riceveranno uno zainetto con dentro

gel disinfettante e mascherine. Inoltre – conclude la sindaca

Succurro – troveranno purificatori d’aria in ogni aula, in tutto un

centinaio. Come Comune abbiamo voluto contribuire ad aumentare la

sicurezza delle lezioni in presenza, utilizzando fondi ministeriali

dedicati all’emergenza Covid e non impiegando, pertanto, risorse del

municipio».