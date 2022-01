San Giovanni in Fiore: Comune avvia asta sul legname dei boschi locali

«Dovevamo regolarizzare e proteggere il mercato del legname della

nostra Sila, anche per dare un segnale potente contro i tentativi

criminali di dominare questo settore, già cristallizzati in atti

d’indagine e sentenze giudiziarie. Pertanto, dopo una valutazione

tecnica sui tagli colturali eseguibili, il Comune di San Giovanni in

Fiore ha indetto sul Mepa un’asta pubblica relativa alla vendita di

materiale legnoso ritraibile dal bosco silano Zarella, di proprietà

del municipio». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in

Fiore, Rosaria Succurro, che aggiunge: «L’asta pubblica si terrà

con il metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base

d’asta. La vendita a rialzo avverrà a corpo, con il prezzo iniziale

di 111.902,50 euro, oltre Iva se dovuta. Il termine di scadenza del

bando è fissato a mezzogiorno del prossimo 25 febbraio. Nello

specifico, abbiamo già chiesto che dell’aggiudicazione si occupino

anche i carabinieri forestali, la Guardia di Finanza e Legambiente, in

modo da garantire la presenza dello Stato e di esperti qualificati».

«La nostra amministrazione – prosegue la sindaca Succurro – si è

posta il problema di contrastare le alterazioni nel mercato del

legname, non di rado legate alla prepotenza di organizzazioni

criminali. Con le vendite all’asta, che proseguiranno, imponiamo

legalità e trasparenza, peraltro con il preciso obiettivo di risanare

le foreste della nostra area e le casse del Comune». «Il lavoro e lo

sviluppo partono sempre dalla legalità e dalla difesa delle risorse di

cui dispone il territorio, che nel nostro caso – conclude la sindaca

Succurro – necessita di un presidio di polizia. Sarà un’altra

battaglia che porteremo avanti con decisione, nell’interesse della

comunità locale».