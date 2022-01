“Dopo quello di Cariati, la prossima settimana avremo in Calabria due nuovi ospedali per il Covid. Apriranno i presidi di Trebisacce e Praia a Mare. Nuove strutture sanitarie fondamentali per affrontare l’emergenza e per alleggerire la crescente pressione sulla rete ospedaliera”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.