Incidente tra Sibari e Cassano. Un morto e due feriti

Grave incidente sulla Provinciale che collega Sibari a Cassano centro. Il bilancio è di un morto e due feriti. Due auto, per cause ancora da stabilire, si sono scontrate frontalmente. Tre i mezzi coinvolti, due vetture (una Fiat Panda e una Peugeot 206) ed un mezzo pesante. I due i feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 e trasportati con elisoccorso ed ambulanza in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dalle lamiere i malcapitati ed alla messa in sicurezza dei veicoli e del sito. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza.