“Enigma”, interessante raccolta di poesie della giornalista Esposito

Anna Maria Esposito, giornalista e conduttrice radiofonica, è l’autrice della raccolta di poesie “Enigma” , edito in formato cartaceo e in e-book.

“Enigma” è un viaggio a ritroso nelle emozioni di vite precedenti, che riemergono nel presente.

Nella concezione orientale, ma non è la sola, l’Anima si muove di vita in vita, secondo le leggi del Karma e del Dharma. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Si raccoglie quello che si semina.

Nulla succede per caso: gli incontri, le opportunità, gli impedimenti sono già stati previsti ed escogitati per permettere allo spirito di evolversi. Sarà poi il libero arbitrio a farla da padrone.

“Enigma è un messaggio, lanciato nell’etere, indirizzato a chi è predisposto a riceverlo – spiega l’autrice -. Lavorando sulle nostre esistenze passate, ci rendiamo conto come talenti ereditati e ostacoli interiori si mescolino per dare forma ad un nuovo percorso, prescelto dall’anima prima di reincarnarsi nel grembo di una donna. Siamo tutti esseri spirituali che facciamo un’esperienza umana”.

È molto difficile per la mente umana descrivere l’anima, proprio perché essa è oltre la nostra mente. La sua esistenza è fondamentalmente un mistero, un Enigma.

L’autrice affida alla poesia e ai lettori le sue sensazioni,

regalando emozioni sincere di una donna dolce e sensibile dotata di una forza interiore fuori dal comune.