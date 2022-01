Discarica di Sant’Agostino: il sindaco di Rende annuncia l’avvio della bonifica

“È stato necessario un lungo percorso di indagine e analisi del rischio, ma adesso l’area dell’ex discarica RSU di Sant’Agostino sarà bonificata”.

Ad annunciarlo il sindaco di Rende Marcello Manna a margine della seduta di giunta nella quale è stata approvata la convenzione di finanziamento e autorizzazione della progettazione esecutiva.

L’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’area s’inserisce nel processo di pianificazione strategica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha attivato con la Regione Calabria nell’ambito del rischio ambientale.

“Per l’ex discarica di Sant’Agostino –ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Pino Munno- la nostra amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento pari a € 5.300.000,00, di cui € 300.000,00 destinati all’esecuzione del piano di caratterizzazione e redazione dell’eventuale analisi di rischio e € 5.000.000,00 destinati alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva e ai lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’area del ex discarica per Rifiuti Solidi Urbani, sita in località Sant’Agostino. Un risultato importante non solo per Rende, ma per l’intera area urbana”.