Cosenza – Avviso per l’accesso ai buoni spesa: il settore welfare precisa

Con riferimento alla posizione espressa da alcuni esponenti della minoranza sulla stampa e relativa al bando pubblicato nei giorni scorsi dal settore welfare di Palazzo dei Bruzi per l’accesso ai buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, il settore welfare, attraverso la Dirigente Matilde Fittante, precisa che “si conferma quanto già dichiarato per le vie brevi ai consiglieri di minoranza in ordine ai requisiti occorrenti per la produzione della domanda di accesso al beneficio dei buoni alimentari. In particolare – sottolinea ancora la Dirigente del Settore Welfare – il documento ISEE richiesto è quello in corso di validità; tuttavia, coloro i quali non riuscissero ad acquisirlo entro il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza, possono produrre quello relativo all’annualità precedente con riserva di successiva integrazione”.