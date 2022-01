Cosenza – All’Annunziata 6 posti di Terapia intensiva pediatrica

In riferimento agli articoli relativi alla mancata attivazione in Calabria della Terapia Intensiva Pediatrica è opportuno precisare quanto viene fatto nella nostra Regione al fine di evitare inutili e pericolosi allarmismi che certamente non sono finalizzati al miglioramento delle cure, ma semplicemente a creare ulteriore sfiducia e paura nei genitori e nei cittadini.

La Regione Calabria con DCA n° 89 del 15 Giugno 2017 aveva previsto l’assegnazione di n° 6 Posti Letto di Terapia Intensiva Pediatrica all’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Infatti dal 2018 nell’Azienda Ospedaliera di Cosenza sono stati attivati n° 4 Posti Letto di Terapia Intensiva Pediatrica per bambini con peso oltre i dieci chili in ambienti dedicati di Terapia Intensiva dell’adulto e n°2 Posti Letto di Terapia Pediatrica per Bambini con peso inferiore a dieci chili in locali adiacenti alla Terapia Intensiva Neonatale.

Nel corso del 2021 sono stati trattati n° 38 bambini in Terapia Intensiva Pediatrica con ottimi risultati e solo alcuni casi bisognevoli di assistenza ventilatoria in ECMO, sono stati trasferiti in Ospedali Specializzati fuori regione.

La bimba di sei mesi trattata e stabilizzata a Cosenza e trasferita, poi presso il Bambino Gesù di Roma solo nel momento in cui si è ritenuto necessario sottoporla a Ventilazione in ECMO è la riprova che la TIP dell’ Annunziata esiste ed è in grado di dare risposte esaurienti.

In Italia sono presenti n° 23 Terapie Intensive Pediatriche di cui n° 16 a solo Gestione da parte degli Anestesisti della Terapia Intensiva dell’adulto, n° 4 Terapie Intensive Pediatriche sono a Gestione dei Pediatri e n° 3 Terapie Intensive Pediatriche sono a Gestione mista.

E’ ormai consolidata la stretta relazione esistente tra volumi di attività e qualità delle prestazioni, per cui è sempre più opportuno concentrare le attività ad elevata specializzazione in pochi Centri, sia per i costi e sia per le competenze necessarie: non è possibile prevedere Posti Letto di TIP in ogni Ospedale.