Vaccarizzo Albanese (CS) – Nuovo vax day il 16 gennaio

Prevenzione Covid-19, domenica 16 gennaio, dalle ore 10 il centro vaccinale di via Panoramica ospiterà un nuovo vax day, il primo del nuovo anno.

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo ribadendo l’importanza di sottoporsi alla vaccinazione per uscire presto dall’emergenza che con le nuove varianti rappresenta, in particolar modo per i piccoli centri dell’entroterra, non perfettamente baricentrici rispetto ad ospedali e spoke, una minaccia ancora più grande. Serve il contributo di tutti.

Potranno accedere al servizio quanti vorranno ricevere la prima, la seconda e la dose booster.

Il flusso di persone sarà gestito e coordinato con il supporto dei volontari SPRAR. Per prenotarsi occorre chiamare al numero 371 3400878. È fatto obbligo il rispetto del distanziamento interpersonale e dell’uso della mascherina.