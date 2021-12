Tentato il furto in un negozio ma non riescono a estrarre la cassaforte

Persone non identificate hanno tentato, nella notte, senza riuscire nell’intento, di rubare la cassaforte all’interno di un negozio di scarpe del Centro commerciale Metropolis a Rende.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero arrivati intorno all’alba con due autovetture, utilizzandone una come ‘ariete’ per introdursi dopo avere sfondato la parete di un ingresso secondario della struttura.

Il tentativo di furto con “spaccata”, però non è andato a buon fine e i malviventi sono stati costretti a desistere e a dileguarsi.

Nessun interesse da parte dei ladri per la merce esposta nel locale, ma solo per la cassaforte che evidentemente non sono riusciti ad aprire né ad asportare. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Rende. Analogo episodio è avvenuto qualche giorno addietro, nella zona industriale ai danni di una ditta edile. Anche in questo caso i ladri sempre intenzionati a portar via la cassaforte, ma riuscirono nel loro intento criminale. (ANSA).