Protocollo d’Intesa stipulato tra la Provincia di Cosenza e la Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria

“E’ stato firmato, un’importante Protocollo d’Intesa per promuovere e favorire i processi di transizione ecologica e digitale previsti dal PNRR, e per agevolare l’inserimento professionale di giovani tecnici-professionisti nel territorio provinciale.

Il Protocollo d’Intesa fra la Provincia di Cosenza e la Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria (FMPI) mira a realizzare rapporti e collaborazioni istituzionali fra Amministrazioni pubbliche, centri di formazione pubblici e privati e mondo del lavoro, e formalizzare di conseguenza un dialogo rivolto alla programmazione delle attività di formazione-lavoro e di aggiornamento delle figure professionali che sono necessarie per contestualizzare nelle realtà territoriali della provincia di Cosenza gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le finalità del Protocollo sono infatti la promozione di “conoscenze e competenze adeguate ai tempi ed alle necessità del contesto provinciale” e favorire “la formazione e la certificazione delle competenze richieste dalle pubbliche amministrazioni, dalle associazioni e dagli ordinamenti professionali di categoria e dalle aziende del territorio della provincia di Cosenza” e “la nascita di microimprese e di start up innovative sul territorio, anche nel settore della transizione digitale e della transizione ecologica “. Il Presidente Francesco Iacucci ha condiviso “la necessità di incoraggiare e valorizzare le aspettative dei giovani professionisti, diplomati e laureati, che vogliono partecipare e contribuire allo sviluppo ed all’innovazione del proprio territorio.” “Dobbiamo agire e dobbiamo farlo subito se vogliamo colmare le evidenti inefficienze dei processi formativi che penalizzano pesantemente i lavoratori della conoscenza – ha sottolineato l’Ing. Menotti Imbrogno Presidente della Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria – o continueremo ad assistere ad un lento declino del sistema educativo di istruzione e di formazione, che risulta troppo spesso inadeguato alle improvvise e mutevoli richieste del mondo lavorativo”.“Al potenziamento delle competenze dei lavoratori della conoscenza è rivolta molta attenzione da parte del MIUR e del PNRR – ha evidenziato l’Ing. Nicola De Nardi Consigliere di FMPI e Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Energia Calabria – perché sulle persone si gioca qualsiasi politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese. La rete TLAB integrerà ed amplierà gli obiettivi del PNRR con quelli della Legge n. 107/2015 e del D.M. 657 del 4 settembre 2015 che prevedono, nel quadro generale del Piano Nazionale Scuola Digitale, di creare negli Istituti scolastici di secondo grado laboratori e spazi dall’alto profilo innovativo a disposizione di più scuole del territorio, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese. Finalità ed obiettivi che sono stati già accolti e condivisi da 12 Istituti scolastici che hanno aderito a TLAB”. È con grande soddisfazione –ha dichiarato in conclusione l’On. Francesco Iacucci- che da Presidente ho avviato la collaborazione dell’Amministrazione provinciale con la Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria perché questa iniziativa è rivolta a valorizzare ed accrescere le competenze di figure professionali determinanti per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio ed è proprio per questo che è necessario costruire percorsi formativi coerenti con richieste del mondo del lavoro.”

—