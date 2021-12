Il Consiglio Comunale di Cassano All’Ionio tornerà a riunirsi il 29 dicembre

Il Consiglio Comunale della Città di Cassano All’Ionio, tornerà a riunirsi mercoledì prossimo 29 Dicembre, alle ore 17:00.

La seduta, è stata convocata d’urgenza dal presidente Lino Notaristefano ai sensi dell’art. 12 del Regolamento. Eventualmente, è prevista anche una seconda convocazione per lo stesso giorno alle ore 19:00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno: 1. Conferimento della “Civica Benemerenza” a Ottavio Marino – giusta Delibera di G.C. n. 116 del 20.04.2021; 2. Approvazione ricognizione periodica al 31/12/2020 delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 – D.Lgs 175/2016- come modificato dal D.Lgs n.100/2017; 3. Approvazione adeguamento con decorrenza 01/01/2022 della tariffa imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 4. Adesione all’Azienda Speciale Acque Pubbliche della Calabria.

I lavori consiliari saranno trasmessi in diretta dall’emittente televisiva locale, TLC, sul Canale 92 del Digitale Terrestre.