Educazione, Povertà educativa in Calabria. Conferenza all’Università della Calabria

“Povertà educativa in Calabria”. È il titolo della conferenza stampa promossa dal Corso di Studio Unificato in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche dell’Università della Calabria d’intesa con il Punto Luce Save the Children di Scalea, che si terrà lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 9.30 presso l’Aula “Nettuno”, piano zero del cubo 17 B. Parteciperanno il Direttore del Dipartimento DICES Roberto Guarasci, la Delegata del Rettore all’Orientamento in Ingresso e al Counselling Psicologico di Ateneo Angela Costabile, il Presidente del Corso di Studio Mario Caligiuri e il Coordinatore del Punto Luce di Scalea Angelo Serio.

La manifestazione sarà seguita in diretta su www.radioradicale.it.