Covid, il 2 gennaio vax day a Caloveto (Cs)

Prevenzione Covid-19, domenica 2 gennaio l’Ambulatorio Medico di Via Sant’Antonio ospiterà una nuova giornata di Vax Day comunale.

È quanto fa sapere il Primo Cittadino Umberto Mazza informando con l’assessore alle politiche sanitarie Gianfranco Salatino che le operazioni di somministrazione, curate dai sanitari dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), inizieranno alle ore 9 e si protrarranno per tutto il giorno. Le vaccinazioni per la prima e seconda dose, saranno destinate anche ai cittadini over 40 che dovranno ricevere la terza inoculazione. È fatto obbligo il rispetto del distanziamento interpersonale e dell’uso della mascherina.