Covid – A Paola (CS) ordinanza del sindaco con nuove restrizioni

L’Amministrazione comunale di Paola applica ulteriori restrizioni per l’emergenza Covid-19 nelle ore in cui la città è costretta a fare i conti con un nuovo decesso per cause collegate al virus.

Si tratta della sesta vittima registrata a Paola.

A Paola è ora in vigore l’ordinanza sindacale con cui è fatto divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche dopo le 22.30; è fatto divieto di sostare in piedi per consumare nei pressi di attività commerciali (bar e ristoranti) e ricreative, eccezion fatta per gli avventori in fila che siano in attesa di ingresso nel locale, adeguatamente distanziati e con l’utilizzo dei mezzi di protezione; è fatto divieto di tenere il mercato settimanale nella giornata del 02/01/2022.

Previsto anche l’obbligo di comunicazione immediata per chi utilizzasse un tampone “fai da te” e risultasse positivo, mentre sono diversi gli inviti rivolti a tutte le parti sociali e le altre istituzioni per il rispetto delle normative vigenti, chiedendo anche alla popolazione di «astenersi dall’organizzare e/o a partecipare a: feste private, pranzi o cene all’aperto o al chiuso, tombolate, o attività similari, oltre i componenti del nucleo familiare e/o max due persone estranee, munite di mascherine e mantenendo il distanziamento sociale, ciò al fine di limitare per quanto possibile il pericolo di contagio tra i soggetti così come previsto dalla normativa vigente in materia».

Queste disposizioni saranno in vigore fino al 9 gennaio prossimo.