Sono quattro i decessi registrati, nelle ultime ore, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove, in pronto soccorso, al momento, ci sono otto persone positive al covid-19 che mostrano sintomi importanti della malattia e restano in attesa di essere trasferite in reparto.

Aumenta la pressione sulla rete ospedaliera cosentina a causa del diffondersi della variante Omicron in provincia e per via del numero elevato di persone non ancora vaccinate