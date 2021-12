Cosenza – Consiglio comunale convocato il 29 dicembre per l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023

Arriva in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2021/2023. La seduta dell’assemblea cittadina è stata convocata dal Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca per mercoledì 29 dicembre, alle ore 9,30, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi.

Tra i punti all’ordine del giorno figurano :

1) L’Approvazione del verbale della precedente seduta consiliare del 14 dicembre scorso;

2) la verifica delle quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie per il 2021;

3) l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

4) l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, del Documento Unico di Programmazione e dei relativi allegati.

5) l’approvazione della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19/8/2016 n. 175 per come modificato dal D.Lgs 16/6/2017 n. 100, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti;

6) il riconoscimento di legittimità di spese derivanti da lavori di somma urgenza di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 191, comma 3 e successive modifiche e dell’art. 194 del D.lgs. n. 267/2000.

L’eventuale seduta di seconda convocazione del Consiglio è fissata per giovedì 30 dicembre, alle ore 10,30.

Alla seduta del Consiglio comunale, si potrà intervenire, ai sensi dell’art. 73 comma 1 del Decreto legislativo n.18 del 17.3.2020, anche in videoconferenza, secondo i criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale. Con l’occasione verrà utilizzata la piattaforma internet Skype, secondo le modalità indicate dal Settore Innovazione Tecnologica del Comune.