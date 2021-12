All’Università della Calabria la 42a Edizione dei “Seminari in Tecniche per la Difesa del Suolo e dall’Inquinamento”

Lunedì 20 e martedì 21 dicembre si svolgeranno nell’Aula Caldora dell’Università della Calabria i Seminari tecnico-scientifici su “Tecniche per la difesa del suolo e dall’inquinamento”.

Giunti al ragguardevole traguardo del quarantaduesimo anno, l’evento, fondato nel 1980, si segnala per il grande coinvolgimento della Scuola Italiana che si ritrova ogni anno in Calabria intorno alla tematica della Difesa del Suolo e dell’Ambiente. I Seminari si giovano di un Comitato Scientifico di 35 esperti, coordinati dai professori Giuseppe Frega e Francesco Macchione dell’Università della Calabria. Quest’anno hanno contribuito Relatori provenienti da ventidue Università italiane e due Università spagnole.

Il Convegno si svolge sotto il patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale e delle maggiori Società scientifiche del settore.

Saranno trattati temi di cruciale attualità per la Calabria e per l’intero territorio nazionale. Tra questi si segnalano il rischio da alluvione, da frane, l’erosione costiera e le opere di difesa, la gestione delle risorse idriche, le reti acquedottistiche, i metodi di intervento per la depurazione.

Le relazioni complete sono pubblicate nell’elegante veste del Volume degli Atti, pubblicato da EdiBios e già disponibile all’inizio dell’evento per gli Iscritti.

Per le tematiche affrontate, il volume degli Atti rappresenta una esauriente documentazione dell’apporto che la Comunità scientifica è in grado di offrire per la risoluzione dei problemi delineati dal Governo italiano

nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), per la tematica della Tutela del territorio e della risorsa idrica.